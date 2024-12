Le chef de l'ONU appelle à la libération du personnel humanitaire détenus au Yémen

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon un communiqué citant Stéphane Dujarric, porte-parole du chef de l'ONU, cela fait six mois que plus de 50 membres du personnel humanitaire des Nations unies, d'organisations non gouvernementales (ONG), de la société civile et de missions diplomatiques ont été détenus, en plus de quatre autres membres du personnel de l'ONU détenus depuis 2021 et 2023.

Le secrétaire général reconnaît la récente libération d'un membre du personnel de l'ONU et de deux membres du personnel d'ONG, il rappelle dans le même temps que le maintien de la détention arbitraire de dizaines d'autres personnes est inacceptable et constitue une violation du droit international, indique le communiqué.

"Ces détentions menacent la sécurité du personnel humanitaire et compromettent considérablement les efforts visant à aider des millions de personnes dans le besoin. Ces actions sont incompatibles avec un véritable engagement dans les efforts de paix", ajoute le communiqué.

Les Nations unies, les ONG et les autres partenaires internationaux concernés travaillent avec tous les moyens et toutes les autorités possibles pour obtenir la libération immédiate des personnes détenues arbitrairement, selon la même source.

Xinhua/VNA/CVN