Réouverture de Notre-Dame : Donald Trump a atterri à Paris

D'après une autre source aéroportuaire, il voyageait au bord d'un avion privé, ne pouvant bénéficier dès à présent de l'aviation présidentielle américaine. Donald Trump, qui effectue son premier déplacement à l'étranger depuis son élection le 5 novembre, s'est rendu directement à l'ambassade des États-Unis.

Dans l'après-midi, il sera reçu à l'Élysée par le chef de l'État français Emmanuel Macron, lequel accueillera ensuite le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Il est également "possible" que Donald Trump et Volodymyr Zelensky se rencontrent, d'après un haut responsable ukrainien.

L'actuel président américain Joe Biden ne fera pas le déplacement mais sera représenté par son épouse, Jill Biden.

Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus lors des célébrations samedi 7 décembre qui marqueront la réouverture de l'édifice religieux après cinq années de travaux, selon une liste non exhaustive publiée par la présidence française.

La cathédrale Notre-Dame de Paris, chef d'oeuvre de l'art gothique du XIIe siècle situé en plein coeur de Paris, avait été partiellement ravagée par un incendie le 15 avril 2019.

Donald Trump, alors président, avait suggéré aux autorités françaises, dans un tweet très commenté, d'envoyer des avions bombardiers d'eau.

Cet incendie, dont les causes n'ont pas encore été déterminées, avait soulevé une émotion planétaire et provoqué un afflux de dons pour reconstruire ce monument, l'un des plus visités d'Europe.

Ce voyage en France offrira l'occasion au tribun républicain de marquer son grand retour sur la scène internationale et d'échanger avec nombre de ses futurs homologues, lui qui avait rompu avec nombre de normes diplomatiques lors de son premier mandat entre 2017 et 2021.

