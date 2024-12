Syrie : réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU

>> Le président Bachar al-Assad a fui la Syrie, selon une ONG

>> Les forces d'opposition apparaissent à la télévision d'État pour revendiquer la prise de Damas

>> L'opposition syrienne affirme que des combattants sont entrés dans Damas

>> Bachar al-Assad décide de démissionner et de quitter la Syrie

Les consultations, qui auront lieu à partir de 15h00 (20h00 GMT), ont été demandées plus tôt dimanche 8 décembre par la Russie.

Les forces armées de l'opposition ont pris le contrôle total de Damas dimanche 8 décembre.

La chute du gouvernement du président Bachar al-Assad fait suite à une intense offensive rebelle, qui aura duré moins de deux semaines. L'offensive a culminé avec l'annonce par l'opposition de la fuite de Bachar al-Assad et de son renoncement au pouvoir.

Un peu pus tard dans la journée, les médias d'État russes ont annoncé que Bachar al-Assad avait atterri à Moscou et avait obtenu l'asile en Russie avec sa famille.

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié un communiqué affirmant que le président déchu avait "décidé de renoncer à la fonction présidentielle et quitté le pays après avoir donné des instructions pour un transfert pacifique du pouvoir".

En Syrie, Abou Mohammad Al-Jolani, le chef du Hayat Tahrir al-Cham (HTC), qui a dirigé cette offensive éclair, a annoncé que Mohammad Ghazi Al-Jallali, nommé Premier ministre par Bachar al-Assad en septembre, superviserait temporairement les institutions publiques.

Al-Jolani a ordonné aux forces de l'opposition qui contrôlent Damas de ne pas s'approcher des institutions publiques, et a interdit les tirs de célébration.

Le Premier ministre al-Jallali a également appelé les Syriens à protéger les installations publiques, affirmant qu'elles appartenaient à tous les citoyens. "Nous tendons la main à tout citoyen syrien désireux de sauvegarder les ressources du pays. La Syrie appartient à tous les Syriens, et j'exhorte tout le monde à réfléchir de manière rationnelle aux meilleurs intérêts de la nation", a-t-il déclaré dans un discours télévisé.

Des foules ont cependant pris d'assaut la maison d'al-Assad et deux des palais présidentiels, et des cas de pillage ont été signalés. Des armes abandonnées par les soldats syriens ont été emportées par des jeunes hommes, et l'ambassade d'Iran à Damas a été prise d'assaut par des militants armés.

Le commandement militaire de l'opposition a imposé un couvre-feu allant de l'après-midi au lendemain, tout en émettant des avertissements et en menaçant de peines de prison les pillards et ceux qui tireraient en l'air.

Au milieu de ces bouleversements, Israël a lancé une série de frappes aériennes, attaquant à plusieurs reprises en une seule journée d'anciens sites militaires et sécuritaires syriens à Damas et Quneitra, selon des rapports locaux.

Certaines de ces frappes ont visé des positions et des installations abandonnées de l'ancienne Quatrième Division de l'armée, près de Damas. Les forces terrestres israéliennes auraient également pénétré dans certaines parties de Jabal al-Sheikh, s'emparant d'anciens postes de surveillance sans rencontrer d'opposition.

Pendant ce temps, la Coalition nationale syrienne, une alliance de groupes d'opposition formée en exil après le soulèvement de 2011 contre Bachar al-Assad, s'est engagée dimanche 8 décembre à œuvrer à transférer le pouvoir à un organe de transition doté des pleins pouvoirs exécutifs.

