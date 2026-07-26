Incendies en France : "La situation demeure très défavorable"

" La situation demeure très défavorable " sur le front des incendies en France, notament en Gironde (Sud-Ouest), où le feu a dévoré 42.000 ha et contraint au total 220.000 personnes à évacuer, mais aussi dans les Landes et le Var, a affirmé dimanche 26 juillet le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur X.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"En début de nuit, en Gironde, le feu est redevenu extrêmement virulent, imprévisible, créant son propre vent et évoluant de manière erratique vers l'agglomération bordelaise", a détaillé le ministre, précisant que l'incendie était "redevenu en fin de nuit plus calme".

Face à cette situation, cinq nouvelles communes ont dû être évacuées cette nuit, soit "près de 50.000 personnes", ce qui porte à 220.000 le nombre de personnes contraintes de quitter leur logement depuis le début de cet incendie qui a parcouru 42.000 ha.

Pour combattre ce sinistre, "18 moyens aériens sont mobilisés depuis ce matin et l'A400M" - un avion militaire transformable pour lutter contre les feux - "sera, à nouveau, engagé", a-t-il ajouté.

Dans les Landes, autre front majeur, "où 3.600 ha ont déjà été parcourus par les flammes, une reprise à l'avant a été traitée (samedi 25 juillet) par les moyens aériens" et "les lisières sont toujours très actives", a décrit M. Nuñez.

Dans le Var, "le retour annoncé du mistral fait craindre une nouvelle dégradation des conditions, tandis que près de 3.000 personnes au total ont également été évacuées à titre préventif", a-t-il ajouté.

Environ 4.150 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur ces principaux fronts : 2.500 "dont un groupe suisse" en Gironde, appuyés par 1.500 militaires, près de 550 dans les Landes, et 1.100 dans le Var, a-t-il détaillé. D'autres feux sont en cours, "comme en Corse et dans les Hautes-Alpes par exemple", a relevé le ministre.

Laurent Nuñez en "appelle une nouvelle fois à la plus grande vigilance de chacun : dans un contexte où les conditions météorologiques restent particulièrement défavorables, la moindre imprudence peut avoir des conséquences dramatiques".

AFP/VNA/CVN