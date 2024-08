Gaza : le bilan monte à 40.099 morts palestiniens

>> Les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza reprendront au Caire

>> La Jordanie a envoyé 118 camions d'aide humanitaire à Gaza la semaine dernière

>> Près de 3 millions de doses de vaccin contre la polio livrées à Gaza depuis le 7 octobre

Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a tué 25 personnes et en a blessé 72 autres, portant le bilan total à 40.099 morts et 92.609 blessés depuis le début du conflit israélo-palestinien en octobre dernier, ont indiqué les autorités sanitaires dans un communiqué de presse. De nombreuses victimes restent piégées sous les décombres et sur les routes, hors d'atteinte des équipes médicales et de la Protection civile, ont-elles ajouté.

AFP/VNA/CVN