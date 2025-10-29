Wall Street ouvre en hausse, l'optimisme ne faiblit pas

La Bourse de New York évoluait en hausse mardi 28 octobre, poursuivant sa course aux records liée aux espoirs d'un accord commercial sino-américain, avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed) et une multitude de résultats d'entreprises.

Vers 14h00 GMT, le Dow Jones gagnait 0,49%, l'indice Nasdaq prenait 0,30% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,13%.

Wall Street a "connu une très forte hausse ces derniers jours, anticipant des nouvelles positives concernant les résultats d'entreprises, la Fed et les négociations commerciales", résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Lundi 27 octobre, les principaux indices américains ont terminé sur de nouveaux records, pour la deuxième séance d'affilée, poussés par la perspective de désescalade des tensions entre Washington et Pékin, alors que les présidents Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer jeudi 30 octobre.

Autre élément positif : le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine (FOMC) se réunit à partir de mardi 28 octobre et une baisse des taux d'un quart de point est largement anticipée à l'issue de la réunion.

"Les investisseurs vont surtout écouter ce que Jerome Powell (le président de la Fed, ndlr) a à dire" sur le futur de la politique monétaire américaine, estime M. Sarhan.

Si "la Fed continue de réduire ses taux (...) cela sera très favorable pour le marché", ajoute-t-il.

Des taux moins élevés sont de nature à soutenir l'activité économique et augmentent les perspectives de bénéfices des entreprises, d'où l'optimisme de Wall Street.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait très légèrement vers 13h45, à 3,99% contre 3,98% lundi 27 octobre en clôture.

Côté entreprises, "environ un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine", commentent les analystes de Briefing.com.

Parmi celles-ci, plusieurs géants de la tech -comme Microsoft, Alphabet (Google), Meta (Facebook, Instagram), Apple et Amazon.

"Les attentes sont très élevées actuellement pour ces titres très prisés", prévient M. Sarhan.

Au tableau des valeurs, la plateforme de paiement en ligne PayPal s'envolait de 10,02% à 77,29 dollars après avoir publié des résultats bien meilleurs qu'attendu et annoncé un partenariat avec OpenAI, le géniteur de ChatGPT.

Le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS brillait aussi (+7,48% à 95,89 dollars). L'entreprise a dépassé les attentes au troisième trimestre, estimant tirer les fruits du "plus gros changement stratégique" de son histoire, et s'est montré confiante pour l'activité pendant la saison festive.

Le géant du commerce en ligne Amazon gardait la tête hors de l'eau (+0,03% à 227,04 dollars) après avoir annoncé mardi la suppression de 14.000 postes, parlant d'une "réduction globale" liée en grande partie à l'intelligence artificielle.

La plateforme de vente de meubles et objets de décoration Wayfair était propulsée (+21,15% à 104,73 dollars), profitant de bonnes performances financières, dont un bénéfice net par action largement au-dessus des attentes.

Apple a par ailleurs brièvement dépassé mardi les 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, dans le sillage de Nvidia et Microsoft.

AFP/VNA/CVN