La Fed abaisse son taux directeur de 25 points de base

La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi 29 octobre de réduire la fourchette cible du taux des fonds fédéraux de 25 points de base, la fixant entre 3,75% et 4%, marquant ainsi sa deuxième baisse de taux cette année.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les indicateurs disponibles, l'activité économique s'est développée à un rythme modéré, les créations d'emplois ont ralenti cette année et le taux de chômage a légèrement augmenté tout en restant bas jusqu'en août, a indiqué le Comité fédéral de l'open market (FOMC) dans un communiqué publié après une réunion sur la politique monétaire.

Le FOMC, principal organe de décision en matière de politique monétaire du système de la Réserve fédérale, a rappelé qu'il cherche à atteindre le plein emploi et un taux d'inflation de 2% à long terme.

"Pour soutenir ses objectifs et compte tenu de l'évolution du bilan des risques, le Comité a décidé d'abaisser de 0,25 point de pourcentage la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, qui passe ainsi à 3,75-4%", précise le communiqué.

"Avant d'envisager de nouveaux ajustements de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, le comité évaluera attentivement les nouvelles données, l'évolution des perspectives et l'équilibre des risques", ajoute le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN