Google annonce le redémarrage d'une centrale nucléaire aux États-Unis

Google a annoncé le 27 octobre avoir passé un accord avec le groupe américain NextEra Energy qui prévoit la remise en service début 2029 de la centrale nucléaire Duane Arnold, dans l'Iowa (Centre), pour le développement des infrastructures de l'IA du géant californien.

>> IA : Google annonce un investissement géant de 15 milliards de dollars en Inde

>> OpenAI défie Google avec ChatGPT Atlas, son propre navigateur dopé à l'IA

>> Smartphones : Londres veut pousser Google et Apple à ouvrir davantage leurs plateformes

Photo : AFP/VNA/CVN

L'accord entre les deux entreprises vise à "répondre à la demande croissante en énergie de l'intelligence artificielle (IA) grâce à une énergie nucléaire propre et fiable", ont-elles annoncé dans un communiqué commun.

"La pierre angulaire de cette collaboration est le redémarrage prévu de Duane Arnold", ont-elles ajouté, précisant que la centrale, fermée en 2020, "devrait être mise en service et alimenter le réseau électrique d'ici le premier trimestre 2029".

C'est le troisième projet de réouverture de centrale dévoilé récemment, après ceux concernant les sites de Palisades (Michigan) en 2023 et Three Mile Island (Pennsylvanie) en 2024, signe du rebond de l'industrie nucléaire après des décennies sans investissements majeurs aux États-Unis.

Après avoir stagné pendant plus d'une décennie, la consommation d'électricité a accéléré ces trois dernières années, notamment sous l'effet de l'explosion de l'IA générative, gourmande en énergie.

De nombreuses entreprises cherchent à développer des petits réacteurs, aussi appelés SMR (small modular reactor), mais les premiers ne devraient pas être mis en service avant la fin de la décennie.

Pour répondre aux besoins immédiats des centres de données (data centers), qui assurent le stockage mais aussi l'utilisation de ces données pour l'IA, les grands acteurs de la tech se tournent notamment vers le parc nucléaire installé.

La centrale Duane Arnold, mise en service en 1974, avait été arrêtée en 2020 par NextEra, décidé à se tourner vers l'éolien, plus rentable économiquement.

AFP/VNA/CVN