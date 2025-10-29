Microsoft dit contrôler 27% d'OpenAI après la transformation de la start-up

Microsoft contrôle désormais 27% du capital d'OpenAI après un nouveau tour de table et un changement de statuts de la start-up californienne, qui redéfinit la relation entre ces deux puissances mondiales de l'informatique, désormais plus autonomes.

Cette proportion, annoncée mardi 28 octobre par les deux groupes, valorise à 135 milliards de dollars la participation de Microsoft dans la société mère de ChatGPT, le modèle d'IA le plus utilisé au monde avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires revendiqués.

Cette valorisation s'aligne sur la dernière estimation de celle d'OpenAI, soit 500 milliards de dollars, après une récente vente de titres de ses employés.

Cette communication intervient dans le cadre d'une refonte des statuts d'OpenAI, qui va devenir une entreprise à mission (public benefit corporation), soit une société privée avec des objectifs non financiers.

La mission est de s'assurer que "l'intelligence artificielle générale (AGI) va bénéficier à toute l'humanité", a rappelé OpenAI dans un communiqué distinct.

L'AGI correspond à un stade d'avancement d'un modèle d'IA à partir duquel il égale toutes les capacités intellectuelles humaines. Avant de les dépasser à l'étape suivante, la superintelligence, qui pourrait être atteinte "dans moins d'une décennie", a estimé mardi Jakub Pachocki, le responsable scientifique d'OpenAI, lors d'une intervention en ligne au côté de son patron Sam Altman.

La structure initiale de la start-up était chapeautée par OpenAI Inc, société à but non lucratif, qui va devenir la OpenAI Foundation et conservera une forme de contrôle de la totalité du groupe bien que n'étant qu'actionnaire minoritaire.

La participation de cette fondation dans la nouvelle société, baptisée OpenAI Group PBC, atteint environ 130 milliards de dollars, selon OpenAI, ce qui correspond, vu la valorisation actuelle, à environ 26% du capital.

La nouvelle structure juridique, qui offre davantage de visibilité aux investisseurs privés, a été officiellement validée mardi par les procureurs du Delaware, Kathy Jennings, et de Californie, Rob Bonta, qui ont choisi de ne pas formuler d'objection.

Les deux procureurs ont fait pression sur OpenAI pour qu'il renonce à son premier projet, au terme duquel l'entité à but non lucratif aurait perdu le contrôle sur la société à capitaux privés.

Cap sur l'AGI

L'un des principaux investisseurs d'OpenAI, la société japonaise d'investissement SoftBank, avait fait de cette réforme des statuts une condition nécessaire au déblocage d'une partie de ses fonds.

La réorganisation offre à OpenAI "la structure pour lever du capital, attirer et conserver les talents nécessaires pour mener la mission", à savoir mettre au point l'AGI, a écrit Sam Altman sur X.

Dans le cadre du nouvel accord avec Microsoft, OpenAI s'est engagé à acheter 250 milliards de dollars de capacités supplémentaires à Azure, la plateforme cloud de Microsoft.

C'est un nouvel engagement colossal pour l'entreprise de San Francisco, qui a déjà promis aux fabricants de puces Nvidia, AMD et Broadcom des centaines de milliards de dollars pour acheter leurs processeurs et démultiplier sa puissance de calcul.

"Aujourd'hui, nos engagement représentent un total d'un peu plus de 30 gigawatts d'infrastructures à déployer", a déclaré Sam Altman, soit la puissance moyenne de 30 réacteurs nucléaires.

"Ce qui représente environ 1.400 milliards d'obligation financière sur plusieurs années à venir", a-t-il ajouté, en évoquant les dépenses d'OpenAI et de ses partenaires pour acheter des millions de puces, construire les centres pour les faire fonctionner, et assurer l'électrification et le refroidissement de ces structures.

Avec Microsoft, les termes de la collaboration ont été modifiés pour offrir davantage d'autonomie à chaque partenaire.

Le protocole initial prévoyait que dans l'hypothèse où OpenAI parviendrait à amener ses modèles jusqu'à l'AGI, la start-up pouvait en couper l'accès à Microsoft.

Le nouveau document garantit au créateur de Windows l'accès aux modèles et plateformes d'OpenAI jusqu'en 2032 inclus, y compris pour ceux qui atteindraient l'AGI.

Il exclut, en revanche, les produits physiques, OpenAI travaillant actuellement à l'élaboration d'objets connectés IA grand public, pour n'être plus seulement le créateur de ChatGPT mais une plate-forme complète d'outils IA.

Le statut d'AGI, qui relevait jusqu'ici d'une définition floue, devra être constaté par un panel indépendant d'experts, selon l'accord.

Parmi les étapes clés vers l'AGI, Sam Altman a annoncé mardi 28 octobre qu'OpenAI comptait voir son modèle atteindre en septembre 2026 le niveau d'un assistant de recherche scientifique et en mars 2028 celui d'un véritable chercheur académique autonome.

Microsoft entretient des liens avec OpenAI depuis 2016 et un premier accord portant sur l'octroi de capacités informatiques pour développer ses modèles d'IA. Depuis 2019, le groupe de Redmond (Etat du Washington) a régulièrement investi au capital du créateur de ChatGPT, pour un total supérieur à 13 milliards de dollars.

