L'Asie du Sud-Est face à un début d'été anormalement chaud

L'Asie du Sud-Est s'apprête à connaître un début d'été plus chaud que la normale, ce qui pourrait accroître la demande en électricité et mettre à rude épreuve les réseaux électriques, alors même que le conflit au Moyen-Orient a fragilisé l'approvisionnement énergétique de la région.

>> L'année 2025 devrait être la deuxième ou troisième année la plus chaude jamais enregistrée

>> 2025 en passe d'être une des trois années les plus chaudes

>> L'OMM confirme que 2025 a été l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées

Photo : The Edge Singapore/CVN

Dans la majeure partie de l'Asie du Sud-Est, tant maritime que continentale, qui abrite plus d'un demi-milliard d'habitants, les températures seront supérieures à la moyenne pour la période de mars à mai, selon les dernières prévisions saisonnières publiées par le Centre météorologique spécialisé de l'ASEAN.

Ces prévisions interviennent alors que le conflit entre la coalition israélo-américaine et l'Iran perturbe les transports et la production au Moyen-Orient, entraînant une flambée des prix de l'énergie. Une perturbation prolongée menacerait la production d'électricité de l'Asie du Sud-Est, fortement dépendante des énergies fossiles, jusqu'en avril et mai, période où les températures peuvent atteindre des niveaux caniculaires.

Selon les projections de l'ASMC pour les trois prochains mois, il y a 80 à 100% de chances que les températures soient supérieures à la normale en Indonésie et en Malaisie.

Cette chaleur inhabituelle devrait d'abord toucher ces deux pays, puis s'étendre à une grande partie de l'Asie du Sud-Est continentale au cours des deux mois suivants. De vastes régions de Thaïlande et du nord du Vietnam devraient également souffrir de cette vague de chaleur, a indiqué le centre.

Dans certaines régions de l'ASEAN, les importateurs de gaz se tournent déjà vers le marché spot pour s'approvisionner en gaz naturel liquéfié, suite à l'arrêt la semaine dernière par le Qatar, principal fournisseur, de son principal terminal d'exportation en raison du conflit.

VNA/CVN