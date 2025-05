Genève

La 78e Assemblée mondiale de la santé s'ouvre sous le thème "Un monde uni pour la santé"

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que chaque Assemblée mondiale de la santé était importante, mais que celle de cette année était historique, dans la mesure où les États membres devraient examiner et potentiellement adopter l'Accord sur les pandémies.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a également appelé les États membres à approuver la prochaine série de hausses des contributions obligatoires afin de garantir la viabilité financière et l'indépendance à long terme de l'OMS.

Lei Haichao, directeur de la Commission nationale de la santé de Chine et chef de la délégation chinoise, s'est exprimé lors du débat général de lundi 19 mai, soulignant l'implication active de la Chine dans la coopération mondiale en matière de santé.

Au cours des six dernières décennies, la Chine a envoyé plus de 30.000 travailleurs médicaux dans 77 pays et régions, prodiguant des soins à plus de 300 millions de patients. Pendant la pandémie de COVID-19, elle a fourni 500 milliards d'équipements de protection individuelle et 2,3 milliards de doses de vaccins à travers le monde, a-t-il rappelé.

M. Lei a réitéré que la Chine continuerait à soutenir l'OMS et le multilatéralisme par des actions concrètes. Il a salué les réformes internes de l'organisation, et a exprimé la volonté de la Chine de collaborer avec les autres États membres pour bâtir une communauté mondiale de la santé pour tous.

Il a également souligné que Taïwan était une partie inaliénable de la Chine et que l'AMS a depuis longtemps pris des décisions claires de ne pas inclure à son ordre du jour une soi-disant proposition sur la participation de Taïwan à l'assemblée annuelle en tant qu'observateur.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les remarques faites par un petit nombre de pays concernant Taïwan ont perturbé l'ordre du jour et vont à l'encontre de la volonté de la communauté internationale, a remarqué M. Lei, ajoutant que la Chine exhorte ces pays à cesser de s'ingérer dans ses affaires intérieures.

L'examen de l'Accord sur les pandémies sera l'un des moments très attendus de l'AMS de cette année. L'OMS a annoncé le 16 avril qu'après plus de trois ans de négociations intensives, les États membres étaient parvenus à un consensus sur un projet d'accord.

Les délégués examineront également le Rapport sur les résultats 2024 et délibéreront sur environ 75 points et sous-points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée couvrant un large éventail de sujets, notamment le personnel de santé et d'aide à la personne, la résistance aux antimicrobiens, les urgences sanitaires, la poliomyélite et les changements climatiques.

Le financement durable constituant une autre priorité, l'assemblée devrait discuter du prochain budget programme 2026-2027, qui pourrait être réduit de 5,3 milliards de dollars à 4,267 milliards de dollars, parallèlement à des efforts pour recentrer les priorités, renforcer les fonctions essentielles et améliorer l'efficacité organisationnelle.

L'AMS, le principal organe directeur de l'OMS, se tient généralement chaque année en mai à Genève. Ses principales responsabilités incluent la définition des politiques de l'organisation ainsi que l'examen et l'approbation du budget programme. L'assemblée de cette année doit se conclure le 27 mai.

Xinhua/VNA/CVN