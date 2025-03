La Thaïlande souhaite renforcer ses liens ferroviaires avec le Laos et la Chine

La Société des chemins de fer thaïlandais (SRT) prévoit d'améliorer l'efficacité de son transport de marchandises avec le Laos et la Chine afin de stimuler les échanges commerciaux et de consolider la position du pays en tant que plaque tournante ferroviaire régionale.

Photo : Thai.news/CVN

Le gouverneur de la SRT, Veeris Ammarapala, a déclaré s'être récemment entretenu à ce sujet avec le gouverneur de la Lao National Railway Enterprise, Daochinda Siharath, et le directeur général de la Lao - China Railway Company (LCR), Liu Hong.

L'objectif des discussions était de développer un réseau de fret ferroviaire fluide et plus efficace reliant la Thaïlande, le Laos et la Chine, ainsi que d'améliorer l'efficacité logistique avec la Malaisie, a-t-il précisé.

Les principaux sujets abordés comprenaient l'amélioration des infrastructures et des technologies de transport, le développement des gares, la connexion des itinéraires et la rationalisation des processus de fret transfrontalier. Les trois parties ont convenu de collaborer à un plan de gestion systématique afin d'optimiser l'efficacité des transports, a ajouté Veeris Ammarapala.

Selon lui, ces efforts marquent une étape majeure dans la réduction des coûts logistiques et le renforcement de la compétitivité des agriculteurs thaïlandais sur le marché international, notamment pour les exportations de durians, de mangoustans et de fécule de tapioca.

Une fois achevée, par exemple, la ligne ferroviaire Laem Chabang-Kunming ne prendra que deux à trois jours, contre environ une semaine par voie maritime pour relier les sites thaïlandais et chinois.

Cela peut contribuer à renforcer la position de la Thaïlande en tant que plaque tournante régionale du transport ferroviaire au sein de l'ASEAN, a déclaré Veeris Ammarapala.

VNA/CVN