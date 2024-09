Le Vietnam rencontrera le Liban et l’Inde en amical des Journées FIFA

>> Victoire écrasante de l'équipe féminine de football du Vietnam contre un club de République tchèque

>> Coupe d'Asie U20 de l'AFC 2025 : Hai Phong accueille les matches du groupe A

Les équipes libanaise et indienne affichent des niveaux similaires à ceux du Vietnam, ce qui permettra à l’entraîneur en chef Kim Sang Sik de faire de bons préparatifs avant d’entrer dans la course à la Coupe ASEAN Mitsubishi Electric 2024.

Photo : VN+/CVN

Dans le nouveau classement annoncé par la FIFA, le Liban a grimpé de deux places pour atteindre la 114e place mondiale, deux places au-dessus du Vietnam. Pendant ce temps, l’Inde a perdu deux places, se classant 126e.

Plus récemment, les équipes vietnamienne et libanaise se sont affrontées à deux reprises lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie 2011, où le Vietnam a gagné 3-1 au match aller au stade My Dinh et a fait match nul 1-1 au match retour à l’extérieur.

Pour se préparer aux Journées FIFA, l’équipe nationale masculine de football vietnamienne devrait se regrouper le 5 octobre, après la fin du 4e tour de la LPBank V.League1 - 2024-2025.

VNA/CVN