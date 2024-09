Victoire écrasante de l'équipe féminine de football du Vietnam contre un club de République tchèque

Photo : Ngoc Biên/VNA/CVN

Face à un adversaire physiquement avantagé et composé de nombreuses jeunes joueuses, l'entraîneur Mai Duc Chung et l'équipe technique vietnamienne ont mis sur le terrain leur formation la plus forte à ce jour.

Des centaines de supporters vietnamiens venus de Pardubice et des alentours sont venus au stade Stadion Pod Vinici pour soutenir les filles vietnamiennes. Stimulée par leurs encouragements enthousiastes, l'équipe féminine a exercé une pression constante sur l'équipe hôte tout au long du match.

Au cours de la première mi-temps, la capitaine Hùynh Nhu s'est distinguée en inscrivant deux buts aux 30e et 39e minutes.

Lors de la seconde période, l'entraîneur Mai Duc Chung a fait entrer toutes les joueuses remplaçantes, à l'exception du milieu de terrain Thanh Nha, blessé. Les jeunes joueuses remplaçantes ont maintenu une offensive soutenue contre l'équipe hôte. Aux 65e, 70e, 75e et 89e minutes, les jeunes attaquantes Vu Thi Hoa et Nguyên Thi Tuyêt Ngân ont chacune marqué deux buts, scellant ainsi la victoire écrasante 6-0 de l’équipe vietnamienne.

Cette performance remarquable a satisfait des supporters venus encourager l'entraîneur Mai Duc Chung et son équipe.

VNA/CVN