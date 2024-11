Gaza devient un "cimetière" pour les enfants

>> Rencontre israélo-égyptienne pour relancer les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza

>> Reprise de la campagne de vaccination contre la polio dans le nord de Gaza

>> L'armée israélienne dit avoir tué un haut responsable du Hamas

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Ils sont en train d'être tués, blessés, forcés de fuir et privés de sécurité, d'éducation et de jeux", a déploré M. Lazzarini dans un communiqué marquant la Journée mondiale de l'enfance, célébrée annuellement le 20 novembre.

"Leur enfance a été volée et ils sont sur le point de devenir une génération perdue", a-t-il poursuivi.

M. Lazzarini a indiqué que les enfants en Cisjordanie sont en proie à la crainte et l'anxiété constantes. Depuis octobre dernier, plus de 170 enfants ont été tués alors que de nombreux autres ont été privés de leur enfance par la détention dans les installations israéliennes.

Mercredi 20 novembre, des groupes palestiniens ont appelé à l'action internationale pour protéger les enfants à Gaza et en Cisjordanie, mettant l'accent sur les conditions humanitaires catastrophiques auxquelles ils sont confrontés.

Dans un communiqué, le ministère palestinien des Affaires étrangères a souligné que les enfants sont les plus vulnérables et les plus touchés par les pratiques israéliennes, supportant les conditions terribles qui violent leurs droits fondamentaux, dont celui de vivre.

Le ministère a mis en garde contre le fait que les enfants vivant à Gaza font face à une menace réelle, alors que des centaines de milliers d'entre eux souffrent d'une grave pénurie de nourriture et d'eau potable.

Le communiqué a également souligné que les enfants en Cisjordanie font constamment l'objet des mêmes "politiques" criminelles, telles que la détention arbitraire, et font face aux jugements illégaux, qui violent de manière flagrante leurs droits en vertu des accords internationaux.

Entretemps, le Conseil national palestinien a souligné que les enfants à Gaza "paient un lourd tribut" depuis octobre 2023, "sous les yeux du monde, qui reste incapable d'arrêter ce génocide".

Un communiqué publié par le conseil à cette occasion fait savoir que les enfants de Gaza sont exposés aux différentes armes, dont les roquettes et les bombes, ainsi que "les plus horribles images de tuerie et de destruction", avec de nombreux morts de faim, de soif et de maladies en raison du siège.

Des milliers d'enfants sont devenus orphelins.

Xinhua/VNA/CVN