États-Unis

Trump nomme le banquier milliardaire Warren Stephens ambassadeur au Royaume-Uni

Donald Trump a annoncé lundi 2 décembre nommer Warren Stephens, un banquier milliardaire et soutien financier du républicain, comme prochain ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Au cours des 38 dernières années, en tant que président et directeur général de son entreprise Stephens Inc, Warren a construit une formidable société de services financiers, tout en redonnant à sa communauté de manière altruiste comme philanthrope", a déclaré le futur président républicain sur sa plateforme Truth Social.

Warren Stephens - dont la banque d'investissement siège dans l'Arkansas (Sud des États-Unis) et non à Wall Street - a donné plusieurs millions de dollars au cours de l'année passée à des organisations politiques faisant campagne pour des républicains, dont celle de Donald Trump, selon l'ONG Open Secrets.

Depuis son élection face à Kamala Harris le 5 novembre, le républicain a multiplié les nominations fracassantes pour son administration, s'entourant de fidèles au profil souvent polémique.

Donald Trump a ainsi annoncé samedi 30 novembre nommer Charles Kushner, le père de son gendre et ex-conseiller Jared Kushner, comme ambassadeur des États-Unis en France. Charles Kushner a passé un an dans une prison fédérale pour des malversations fiscales et avait été gracié par le président Trump en décembre 2020.

Lors de son premier mandat à la Maison Blanche, le républicain avait nommé un autre milliardaire et soutien de sa campagne, l'homme d'affaires Woody Johnson, comme ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni.

AFP/VNA/CVN