Israël lance des frappes sur le Sud du Liban après un tir de mortier du Hezbollah

L'armée israélienne a annoncé avoir lancé des frappes sur le Sud du Liban lundi soir 2 décembre en réponse au tir de mortier du Hezbollah sur une position israélienne près de la frontière libanaise un peu plus tôt dans la journée.

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que ces frappes visaient des "cibles terroristes".

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon la chaîne de télévision israélienne Channel 12, les frappes ont touché la ville de Nabatiyeh dans le Sud du Liban. Des photos circulant sur les réseaux sociaux ont montré un large panache de fumée s'élevant au-dessus des bâtiments dans la zone ciblée.

Le Hezbollah a revendiqué lundi 2 décembre une attaque au mortier contre des positions militaires israéliennes à Ruwaisat al-Alam, dans les collines de Kfarchouba, dans le Sud du Liban. Le groupe armé libanais a décrit cette attaque comme une mesure de représailles aux "violations israéliennes répétées" de l'accord de cessez-le-feu qui a débuté la semaine dernière.

Lundi également, la Croix-Rouge libanaise et des sources officielles ont rapporté que quatre personnes avaient été tuées et trois autres blessées dans des attaques israéliennes contre la municipalité de Talloussah, la ville de Marjeyoun et le village d'Aainata, dans le Sud du Liban.

Des drones israéliens ont aussi survolé à basse altitude Beyrouth, la capitale du Liban, a rapporté un correspondant de Xinhua sur place.

Un cessez-le-feu négocié par les États-Unis et la France est entré en vigueur le 27 novembre en vue de mettre fin à près de 14 mois de combats entre Israël et le Hezbollah. En vertu de l'accord, les deux parties ont convenu d'une cessation des hostilités de 60 jours, Israël retirant progressivement ses forces du Sud du Liban et le Hezbollah se repliant au nord du fleuve Litani.

Xinhua/VNA/CVN