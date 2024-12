L'agence de presse indonésienne développe un écosystème d'information à l'ère des médias

>> L'Indonésie renforce la surveillance de la gestion des déchets ménagers

>> L'Indonésie va lancer son programme de biodiesel B40 en 2025

>> L'Indonésie continue de fournir du riz aux pauvres

Photo : Dào Trang/VNA/CVN

Le président-directeur général Akhmad Munir a appelé et encouragé la solidarité entre les bureaux d'ANTARA situés à Jakarta, dans les régions et également à l'étranger.

Il a déclaré qu'avec cette solidarité, ANTARA grandira et se développera, et qu'ANTARA continuera à être pertinente pour répondre aux besoins d'information du public.

S'exprimant lors de la célébration, la ministre indonésien de la Communication et des Affaires numériques, Meutya Hafid, a salué le dévouement de l'agence de presse ANTARA à la construction d'un écosystème d'information qui défend la transparence et l'intégrité en Indonésie au cours des 87 dernières années.

Elle a souligné qu'ANTARA fait partie intégrante du gouvernement indonésien dans la construction de l'écosystème de l'information et de la communication.

Elle a déclaré que le rôle d'ANTARA devient de plus en plus stratégique, en particulier à l'ère de la transformation numérique, et doit être amélioré en fournissant systématiquement des informations fiables pour faire face au flot d'informations numériques souvent pleines de canulars.

Photo : Dào Trang/VNA/CVN

La ministre a exprimé sa reconnaissance pour le travail acharné d'ANTARA dans la fourniture d'informations, notamment en collaborant avec son ministère pour divers programmes de numérisation qui soutiennent l'ouverture de l'information.

En outre, la ministre a exprimé son espoir qu'ANTARA maintiendra son rôle de partenaire stratégique du gouvernement dans la présentation et la diffusion de l'information sur les programmes stratégiques mis en œuvre sous la direction du président Prabowo Subianto au public.

Elle a exhorté ANTARA à saisir les opportunités découlant de la numérisation en Indonésie en développant ses services.

Elle a promis que le soutien du gouvernement à ANTARA se poursuivra, conformément au développement d'un écosystème d'information transparent et responsable dans le pays.

VNA/CVN