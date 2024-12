À New York, grimper dans le métro et remonter le temps

Ventilateurs au plafond, ampoules à l'ancienne, costumes et publicités d'époque : des rames du métro new-yorkais qui ont circulé à partir des années 1930 sont remises en service et les passagers se prêtent au jeu en s'habillant comme à l'époque.

Photo : AFP/VNA/CVN

En ce dimanche matin 15 décembre du mois de Noël, c'est l'heure du départ à la station "2nd avenue", dans le Lower East Side de Manhattan. Un sifflement retentit et la rame couleur métal se met en route sur la ligne F. À l'intérieur d'un wagon, une publicité des années 1960 appelle à rendre hommage "au défunt président" sous une photo en noir et blanc de JFK.

Pendant un temps limité, la Metropolitan Transport Authority (MTA), qui fait fonctionner le tentaculaire - et parfois décrié - métro new-yorkais, remet en service ses voitures "R1-9" construites au début des années 1930 et qui ont inspiré la légendaire chanson "Take the A train" rendue célèbre par Duke Ellington.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un parfum de nostalgie que savoure Latoya Fulton, une native du Bronx de 40 ans, venue en profiter avec sa fille.

"Je me souviens quand on prenait le métro avec ma mère, pour aller au Yankee Stadium. Et j'étais contente quand on pouvait regarder par la fenêtre sur les lignes aériennes", explique-t-elle, dans son gilet aux motifs de décorations de Noël.

Calot militaire sur la tête, Fox Hutson porte lui une combinaison aux couleurs camouflage qui font penser à ses soldats revenus du front dans les films américains.

"Le passé disparaît, mais c'est le seul moyen de le préserver et de voir des gens sympathiques. C'est une épreuve du temps et ces choses fonctionnent encore", s'amuse ce photographe de 53 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les voyageurs en tenue d'époque se mêlent aux passagers d'aujourd'hui, dans un joyeux mélange anachronique.

L'initiative est rendue possible par un partenariat entre la MTA et le musée du métro (Transit museum) situé à Brooklyn dans une ancienne station. "50e rue. Rockefeller Center", crie un bénévole du musée, Todd Glickman, au moment où la voiture arrive à quai.

"C'est le premier système de transport en commun qui a permis à la ville de se développer", explique-t-il. "Au début des années 1900, les gens devaient vivre très près de leur lieu de travail ou d'études. Grâce à l'avènement du métro en 1904, les gens pouvaient se déplacer en peu de temps et c'est ce qui a permis à la ville de grandir".

La dernière rame R1-9 avait été retirée de la circulation en 1977.

AFP/VNA/CVN