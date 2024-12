L'Indonésie va lancer son programme de biodiesel B40 en 2025

Photo : Antara/CVN

Le biodiesel à base d'huile de palme devrait réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) jusqu'à 40 millions de tonnes par an, a déclaré le ministre coordinateur des affaires économiques Airlangga Hartarto lors de la 12e réunion ministérielle du Conseil des pays producteurs d'huile de palme (CPOPC).

Airlangga Hartarto a déclaré que l'Indonésie avait réduit ses émissions de CO 2 d'environ 32 millions de tonnes grâce au programme B35, tandis que grâce au programme B40, l'Indonésie espère réduire ses émissions de CO 2 de plus de 40 millions de tonnes.

À la même occasion, le ministre malaisien de l'Agriculture et des Matières premières, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, a salué le programme B40 de l'Indonésie, affirmant qu'il pouvait contribuer à réduire les émissions mondiales de carbone.

Datuk Seri Johari Abdul Ghani a déclaré que l'huile de palme restera une denrée dont le monde a besoin.

Par conséquent, l'Indonésie et la Malaisie, en tant que principaux producteurs d'huile de palme, ont un rôle important à jouer pour garantir une industrie de l'huile de palme plus durable.

La production de biodiesel doit être acceptée par le monde grâce à l'huile de palme, car le biodiesel a permis de réduire considérablement les émissions de carbone qui s'appliquent au secteur de l'énergie, a-t-il ajouté.

VNA/CVN