France

Cyclone à Mayotte : deux morts et des dégâts matériels très importants

Au moins deux personnes sont mortes et les dégâts matériels sont très importants à Mayotte alors qu'un cyclone tropical intense Chido a balayé l'archipel de Mayotte samedi 14 décembre, a rapporté des médias français.

Photo : Médecins du Monde via AP

Le cyclone Chido a frappé samedi 14 décembre l'île de Mayotte, dans l'océan Indien, et a fait au moins deux morts à Petite-Terre, selon BFMTV. Des vents d'au moins 220 km/h ont été enregistrés et l'alerte rouge est actuellement enclenchée. Un renfort de 140 militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers sont attendus dimanche sur l'île.

Le ministre démissionnaire français de l'Intérieur Bruno Retailleau a indiqué aux médias à l'issue de la réunion de crise interministérielle que "la situation est dramatique, absolument exceptionnelle".

Il arrivera à Mayotte dans la journée de lundi 16 décembre, a indiqué son entourage aux médias français.

Xinhua/VNA/CVN