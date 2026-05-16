La VNU poursuit son essor pour devenir un symbole de l’intelligence vietnamienne

Le 16 mai, l’Université nationale de Hanoï (VNU) a solennellement célébré le 120 e anniversaire de sa fondation (16 mai), en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

>> Modernisation et amélioration de l'enseignement supérieur au Vietnam

>> L’Université de médecine de Hanoï célèbre 20 ans d’excellence en formation médicale francophone

>> Les universités vietnamiennes bondissent dans le classement mondial

>> L'élite économique au service de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville

Photos : VNA/CVN

Dans son allocution commémorative, le Professeur associé et docteur Bùi Thê Duy, directeur de l’Université nationale de Hanoï, a souligné que l’évolution de l’établissement depuis sa fondation, le 16 mai 1906, témoigne d’une continuité dans l’héritage des valeurs "Science – Humanisme – Ouverture", de l’esprit "Nation – Science – Révolution" et de l’aspiration à servir la Patrie et le peuple.

L’université s’est fixé comme objectif stratégique de devenir une université d’excellence de premier plan en Asie, avec l’ambition d’intégrer le Top 100 asiatique d’ici 2030 et le Top 300 mondial d’ici 2035, a-t-il précisé.

S'exprimant à cette occasion, Tô Lâm a déclaré qu’à l’entrée dans une nouvelle ère de développement rapide et durable, l’Université nationale de Hanoi devait redoubler d’efforts, agir avec davantage de détermination et accomplir des percées plus nettes afin d’être pleinement à la hauteur de sa mission d’université nationale.

Le retard de développement constitue un risque majeur pour l’avenir du pays. Selon lui, le retard en matière de développement trouve son origine dans le retard scientifique et technologique, dans l’innovation ainsi que dans la faible intensité des connaissances appliquées à la production, aux services et à la gouvernance nationale. À l’ère de la mondialisation et de la révolution technologique, le retard signifie dépendance, affaiblissement et perte d’opportunités de développement. C’est dans cette perspective que le Parti a adopté plusieurs résolutions stratégiques importantes, notamment la Résolution 57 du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, la Résolution 71 sur la réforme de l’éducation et de la formation, ainsi que la Résolution 80 sur le développement de la culture vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a donc demandé à l’université de devenir un pilier académique de premier rang, un grand centre d’innovation et une force pionnière de l’enseignement supérieur vietnamien, tout en incarnant une figure représentative du savoir vietnamien sur la scène internationale. L’université doit évoluer vers une université moderne d’excellence, multidisciplinaire et innovante, capable d’exercer un rôle moteur à l’échelle nationale.

L’université devra également devenir un centre de connexion entre le savoir et le développement. Elle est appelée à mettre en œuvre des programmes de recherche, de conseil politique et d’innovation répondant aux grandes commandes nationales, tout en intensifiant la coopération avec les ministères, la capitale Hanoï, les localités, les entreprises technologiques, les instituts de recherche et les réseaux internationaux d’experts.

Tô Lâm a demandé à l’université de collaborer activement avec les organismes compétents pour proposer au Bureau politique et au gouvernement des mécanismes et politiques innovants destinés au développement de l’Université nationale de Hanoï et de l’enseignement supérieur vietnamien en général.

Il a notamment insisté sur la nécessité de lever les obstacles liés aux institutions, à la gouvernance, aux finances, aux ressources humaines, à l’autonomie universitaire, à la liberté académique ainsi qu’aux investissements dans la recherche fondamentale et les technologies stratégiques. Ces réformes devraient permettre à l’université de se développer à la hauteur de ses ambitions et de stimuler une profonde transformation de l’ensemble du système universitaire vietnamien dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Tô Lâm, a remis à l’Université nationale de Hanoï l’Ordre du Travail de première classe, en reconnaissance de ses contributions remarquables à la formation de ressources humaines de haute qualité, à la promotion des talents, à la recherche scientifique, au transfert des connaissances, à l’innovation et au service du pays.

VNA/CVN