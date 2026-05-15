Le Vietnam et l’ASEAN veulent renforcer le partenariat avec la Nouvelle-Zélande

Le Vietnam et l’ASEAN attachent une grande importance à leur partenariat fiable et durable avec la Nouvelle-Zélande, a affirmé le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, lors du 33 e dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande tenu les 14 et 15 mai à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

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Photo : CTV/CVN

Dans son rôle de coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande pour la période de juillet 2024 à juillet 2027, Dang Hoàng Giang, chef de SOM ASEAN Vietnam, a coprésidé cet événement avec le secrétaire adjoint du Groupe Amériques et Asie du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce, Grahame Morton.

Sur la base du partenariat stratégique global ASEAN - Nouvelle-Zélande et du plan d’action pour la mise en œuvre de ce partenariat (2026-2030), il a exhorté les deux parties à concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre efficace des objectifs et priorités fixés, portant la coopération bilatérale à la hauteur du nouveau niveau du partenariat, pour le bénéfice de l’ASEAN et de la Nouvelle-Zélande, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région.

Le vice-ministre Dang Hoàng Giang a proposé que l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande continuent de coopérer pour défendre le multilatéralisme et le droit international.

Soulignant l’importance stratégique de la Mer Orientale pour la paix, la stabilité et les chaînes d’approvisionnement mondiales, il a demandé à la Nouvelle-Zélande de continuer de soutenir les efforts de l’ASEAN pour maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol dans cette région, conformément au droit international, et notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Il a également a suggéré que les deux parties s’efforcent de mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA) récemment mis à niveau et d’accélérer la finalisation des procédures visant à mettre en vigueur l’Accord sur les services aériens ASEAN - Nouvelle-Zélande (ANZ-ASA).

Pour faire face aux répercusssions des conflits au Moyen-Orient et tirer parti du potentiel et des atouts des deux parties, il a proposé que les deux parties renforcent leur coopération dans les domaines de l’économie verte, de l’économie numérique et de l’agriculture intelligente, et qu’elles améliorent leurs capacités de prévision et d’adaptation au changement climatique.

Dans ce contexte, il a invité la Nouvelle-Zélande, en tant que l’un des pays fondateurs de l’Accord de partenariat sur l’économie numérique (DEPA), à partager son expérience et à aider les pays de l’ASEAN à se préparer à mettre en œuvre l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA) dont la signature est prévue en novembre 2026.

Relations ASEAN - Nouvelle-Zélande au beau fixe

Saluant les progrès des relations entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande, y compris dans le déploiement du plan d’action 2026-2030, les pays ont hautement apprécié la signification de l’élévation des liens au niveau de partenariat stratégique global en 2025, ainsi que la croissance du commerce bilatéral (13,3 milliards de dollars en 2025), la dynamique de la coopération éducative, culturelle, touristique (plus 630.000 touristes néo-zélandais en ASEAN en 2025).

Lors des discussions sur les enjeux internationaux et régionaux, les pays de l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande ont partagé leurs préoccupations face aux perturbations de la situation mondiale, notamment aux conflits au Moyen-Orient. Ils ont convenu que l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande doivent travailler ensemble pour mettre en œuvre efficacement les plans stratégiques à travers les quatre piliers de la paix, de la prospérité, du peuple et de la planète.

Les deux parties devront continuer à se coordonner pour défendre le multilatéralisme et le droit international, maintenir la liberté de navigation et de survol telle que stipulée dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, et coopérer activement pour répondre aux nouveaux défis tels que la sécurité et la cybercriminalité.

Sur le plan économique, l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande ont souligné l’importance du maintien des chaînes d’approvisionnement en énergie et en marchandises essentielles, s’engageant à utiliser efficacement les cadres de coopération existants dont l’AANZFTA, et à privilégier la coopération dans la transition énergétique, la finance verte et l’économie numérique. La coopération en matière d’éducation, de lutte contre le changement climatique, d’aide humanitaire en cas de catastrophe, de réduction des inégalités de développement et de connectivité sera également renforcée.

Le vice-ministre Dang Hoàng Giang a annoncé que le Vietnam prévoyait d’accueillir le Forum sur la coopération sous-régionale ASEAN - Nouvelle-Zélande en juin 2026 pour discuter des moyens de renforcer la coordination dans la coopération sous-régionale et contribuer au développement durable global de la région.

À l’occasion de sa participation au dialogue, le responsable vietnamien a rencontré son homologue néo-zélandais Grahame Morton avant de rendre une visite de courtoisie à la ministre néo-zélandaise de l’Environnement et ministre des Femmes, Nicola Grigg.

VNA/CVN