Le Vietnam et la RPDC réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations

Dans le cadre de sa visite en République populaire démocratique de Corée (RPDC) destinée à informer ce pays des résultats du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial du secrétaire général du PCV et président du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré, à Pyongyang le 15 mai, Jo Yong Won, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême, président de l'Assemblée populaire suprême de la RPDC.

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Photo : Dô Sinh/VNA/CVN

Lors de cette rencontre, Jo Yong Won a salué la visite de la délégation vietnamienne conduite par Lê Hoài Trung, venue présenter les résultats du XIVe Congrès national du PCV et transmettre les félicitations du Vietnam à l’occasion du IXe Congrès du Parti du Travail de Corée (PTC).

Il a souligné que cette visite intervenait à un moment particulier, alors que l’amitié traditionnelle entre les deux pays était entrée dans une nouvelle phase de développement. Selon lui, cette dynamique reflète la volonté commune des dirigeants des deux Partis et des deux États de promouvoir davantage les relations bilatérales.

Il a également félicité le Vietnam pour le succès du XIVe Congrès national du PCV, affirmant que les élections de Tô Lâm au poste de secrétaire général du PCV et président du Vietnam témoignaient de la confiance accordée par le PCV, l’État et le peuple vietnamiens à son égard.

De son côté, Lê Hoài Trung a transmis le message de Tô Lâm adressé à Kim Jong Un, secrétaire général du PTC et président des Affaires d’État de la RPDC. Le message souligne que le XIVe Congrès national du PCV a accompli une mission historique majeure en dressant un bilan approfondi de 40 ans de Renouveau au Vietnam et en définissant les orientations stratégiques pour l’avenir du pays dans une nouvelle ère de développement.

Lê Hoài Trung a affirmé la volonté du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens de développer les relations avec la RPDC pour les rendre plus substantielles et efficaces, conformément aux aspirations communes des peuples des deux pays et dans l’intérêt de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Pour sa part, Jo Yong Won a réaffirmé la position constante du Parti et de l’État de la RPDC en faveur de l’élargissement et du développement des relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays dans les domaines politique, économique et culturel, conformément aux accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays à Pyongyang en octobre 2025.

Il a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent leurs efforts afin de consolider la confiance politique, d’intensifier la coopération dans divers domaines et d’assurer un développement durable des relations bilatérales.

Auparavant, Lê Hoài Trung avait également eu des séances de travail avec Kim Song Nam, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PTC et directeur du Département international, ainsi qu’avec Choe Son Hui, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères de la RPDC.

VNA/CVN