Shaping Hearts 2025 : des artistes handicapés vietnamiens brillent à Singapour

Le plus grand festival d’art inclusif de Singapour, "Shaping Hearts 2025", a débuté le 13 septembre à Our Tampines Hub. L'événement met en lumière la créativité et le talent des personnes en situation de handicap. Quatre artistes vietnamiens en situation de handicap y participent, aux côtés de plus de 200 autres artistes de la région Asie-Pacifique.

>> Le Vietnam au chevet des enfants défavorisés et handicapés en Hongrie

>> Quand l’art et l’affection brisent les barrières du handicap

Photo : shapinghearts/CVN

Les œuvres des artistes vietnamiens, notamment des collages de soie représentant des rizières et des rizières en terrasses, ont particulièrement touché le public. Plusieurs hauts fonctionnaires singapouriens ont salué la présence du Vietnam, la considérant comme un symbole fort d'amitié et de coopération culturelle entre les deux pays.

L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné l'importance de ce festival. Selon lui, il offre une plate-forme pour que les personnes en situation de handicap puissent exprimer leurs perceptions et leurs émotions sur la vie et le monde, tout en valorisant la culture vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Les œuvres présentées sont un témoignage de courage, de résilience et d'aspiration. Pour les artistes, "Shaping Hearts" est une occasion unique de toucher un large public et d'affirmer leur créativité.

Le festival propose également un défilé de mode inclusif et des démonstrations de sports adaptés, contribuant ainsi à promouvoir l'optimisme et la cohésion sociale. "Shaping Hearts 2025" se tiendra jusqu'au 28 septembre.

VNA/CVN