Shaping Hearts 2025 : des artistes handicapés vietnamiens brillent à Singapour

>> Quand l’art et l’affection brisent les barrières du handicap
|Photo : shapinghearts/CVN
Les œuvres des artistes vietnamiens, notamment des collages de soie représentant des rizières et des rizières en terrasses, ont particulièrement touché le public. Plusieurs hauts fonctionnaires singapouriens ont salué la présence du Vietnam, la considérant comme un symbole fort d'amitié et de coopération culturelle entre les deux pays.
L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné l'importance de ce festival. Selon lui, il offre une plate-forme pour que les personnes en situation de handicap puissent exprimer leurs perceptions et leurs émotions sur la vie et le monde, tout en valorisant la culture vietnamienne.
|Une visiteuse admire une peinture sur Hanoï d'un artiste handicapé vietnamien.
|Photo : VNA/CVN
Les œuvres présentées sont un témoignage de courage, de résilience et d'aspiration. Pour les artistes, "Shaping Hearts" est une occasion unique de toucher un large public et d'affirmer leur créativité.
Le festival propose également un défilé de mode inclusif et des démonstrations de sports adaptés, contribuant ainsi à promouvoir l'optimisme et la cohésion sociale. "Shaping Hearts 2025" se tiendra jusqu'au 28 septembre.
VNA/CVN