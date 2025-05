Le Nicaragua interdit la double nationalité

Photo : AFP/VNA/CVN

Le gouvernement, aux mains du président Daniel Ortega, à la tête du pays depuis 2007, et de son épouse Rosario Murillo, vice-présidente depuis 2017 et devenue "coprésidente" en février, a déchu de la nationalité nicaraguayenne des centaines d'opposants et de critiques expulsés ces dernières années.

Le Parlement a déclaré sur X avoir approuvé "à l'unanimité" une "réforme partielle" des articles 23 et 25 de la Constitution lors d'une "session spéciale" tenue dans la ville de Niquinohomo (Ouest), à la suite d'une initiative du couple présidentiel.

La réforme "établit que les Nicaraguayens perdent leur nationalité lorsqu'ils en acquièrent une autre", a déclaré l'organe législatif.

"Quiconque acquiert une autre nationalité et prête allégeance à un Etat étranger rompt le lien juridique et moral qui l'unit au Nicaragua. Il ne peut y avoir de double loyauté : la patrie exige un engagement exclusif", ont déclaré M. Ortega et Mme Murillo pour soutenir leur réforme.

Les modifications constitutionnelles établissent également que "les étrangers qui demandent la nationalisation doivent renoncer à leur nationalité d'origine, à l'exception des ressortissants d'Amérique centrale".

AFP/VNA/CVN