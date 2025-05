Réunion des ministres turc et ukrainien des AE en vue de négociations Russie - Ukraine

Photo : VNA/CVN

Selon un reportage de l'agence étatique turque Anadolu, M. Fidan a déclaré à M. Sybiha que la Turquie était prête à fournir toutes sortes de soutien, dont l'organisation de négociations, pour aider à parvenir à la paix.

À l'issue de cette réunion, M. Sybiha a indiqué dans un message sur la plateforme de médias sociaux X que lui et M. Fidan avaient discuté en profondeur des moyens de réaliser "un processus de paix significatif".

"J'ai réaffirmé l'engagement de l'Ukraine à la paix, et notre disposition immédiate et inconditionnelle à un cessez-le-feu plein et durable, ainsi que notre offre d'une rencontre directe au plus haut niveau entre l'Ukraine et la Russie", a-t-il indiqué.

Dimanche 11 mai, le président russe Vladimir Poutine a proposé de reprendre des négociations directes avec l'Ukraine le 15 mai à Istanbul. Ce même jour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué qu'il serait prêt à rencontrer M. Poutine à Istanbul.

Plus tôt dans la journée, le conseiller présidentiel russe Iouri Ouchakov a déclaré que la délégation russe aborderait les questions politiques et techniques lors des pourparlers à venir, et que les questions à l'ordre du jour détermineraient le choix de la délégation.

Xinhua/VNA/CVN