Afrique du Sud : ouverture du Africa Tech Festival 2024 au Cap

L'édition 2024 du festival Africa Tech s'est ouverte mardi 12 novembre dans la ville du Cap, capitale législative de l'Afrique du Sud. En réunissant les dirigeants, entrepreneurs et décideurs des secteurs des technologies et des télécommunications du monde entier, ce festival, qui est l'un des plus grands et des plus influents événements dans ces domaines en Afrique, a pour but de stimuler la transformation et l'innovation numériques du continent.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette 27e édition de l'Africa Tech Festival, organisée du 12 au 14 novembre au Centre de conventions international du Cap, comprendra quatre grands événements : AfricaCom, AfricaTech, AfricaIgnite, et Sommet sur l'IA du Cap. Elle devrait attirer plus de 15.000 personnes, plus de 300 exposants et 450 intervenants venus de tout le continent et d'ailleurs.

Lors de la cérémonie d'ouverture du festival mardi 12 novembre, le ministre sud-africain des Communications et des Technologies numériques, Solly Malatsi, a appelé à des efforts unifiés pour avancer vers l'avenir numérique de l'Afrique.

"Aujourd'hui, nous nous tenons sur le seuil d'opportunités de transformation. L'ère du numérique a ouvert les portes de la croissance et de l'inclusion sur tout le continent, créant de nouvelles voies vers le progrès économique et social", a dit M. Malatsi.

Citant des études, M. Malatsi a fait valoir que réaliser une pénétration de l'Internet de 100% en Afrique sub-saharienne pourrait augmenter la croissance économique régionale de 1,5% supplémentaires chaque année, générant des millions d'emplois et favorisant l'inclusion économique. Une connectivité universelle en Afrique permettrait de sortir plus de 44 millions de personnes de la pauvreté extrême.

Outre ces événements phares, le festival de cette année accueillera également le sommet ministériel 2024 de l'AfricaCom, un événement à huis clos réservé aux invités de prestige (VIP) réunissant une dizaine de ministres d'Afrique et de pays extérieurs de secteurs critiques comme les technologies de l'information et de la communication, l'innovation, le commerce, la finance, l'éducation et l'entrepreneuriat.

Xinhua/VNA/CVN