Wall Street termine dans le rouge après un emploi américain atone

La Bourse de New York a clôturé en baisse vendredi 5 septembre après la dégradation du marché du travail en août aux États-Unis, l'inquiétude d'un ralentissement économique prenant le pas sur l'optimisme quant à une baisse des taux de la Fed.

>> Marchés mondiaux : nouveaux records à Wall Street, l'Europe sans grand élan

>> Wall Street termine en baisse face au brouillard commercial

>> Wall Street aborde avec optimisme l'emploi américain

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a reculé de 0,48% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,32%. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a terminé proche de l'équilibre (-0,03%).

Le marché du travail a continué à se dégrader en août aux États-Unis, avec un taux de chômage en progression, à 4,3%, selon les données officielles publiées vendredi par le ministère du Travail américain.

La première économie mondiale a créé seulement 22.000 emplois le mois dernier, un niveau bien inférieur à ceux auxquels les États-Unis étaient habitués. Les analystes s'attendaient à 75.000 créations d'emploi, selon le consensus publié par MarketWatch.

Mais ce rapport sur l'emploi donne aussi le feu vert à un assouplissement monétaire de la part de la banque centrale américaine (Fed) lors de sa réunion de septembre, avec la possibilité d'un futur coup de fouet pour l'économie.

Il "laisse également entendre que d'autres mesures seront nécessaires pour stabiliser le marché du travail avant la fin de l'année", a noté Samuel Tombs, analyste de Pantheon Macroeconomics.

Les acteurs du marché s'attendaient déjà à ce que le Fed réduise ses taux dans une fourchette de 4,00% à 4,25% lors de sa prochaine réunion.

Désormais, ils sont aussi une majorité à anticiper d'autres baisses lors des réunions d'octobre et de décembre, selon l'outil de veille FedWatch CME.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, les taux d'intérêt ont nettement reculé. Vers 20h15, le rendement de l'obligation d'État américaine à échéance 10 ans tombait à 4,09%, contre 4,16% jeudi en clôture. A deux ans, il reculait à 3,52% contre 3,59%.

Au tableau des valeurs, le géant des semi-conducteurs Broadcom a brillé (+9,41% à 334,89 dollars) après l'annonce de résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice décalé, tant au niveau de son chiffre d'affaires que de son bénéfice net par action.

Le groupe pharmaceutique Kenvue a chuté (-9,15% à 18,66 dollars) après parution d'informations de presse assurant que le ministre américain de la Santé pourrait lier son médicament phare, le Tylenol, au développement de l'autisme chez l'enfant.

Selon le Wall Street Journal, le ministre américain de la Santé, Robert Kennedy Jr, s'apprêterait à lier la prise d'acétaminophène (ou paracétamol) - principe actif du Tylenol aux États-Unis ou Doliprane en France - chez les femmes enceintes au développement de troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant, dont l'autisme.

Le spécialiste des véhicules électriques Tesla (+3,64% à 350,84 dollars) a été recherché après que son conseil d'administration a proposé un plan de rémunération inédit sur dix ans pour son patron Elon Musk, qui pourrait lui rapporter plus de 1.000 milliards de dollars, sous conditions, et renforcer son contrôle sur l'entreprise.

L'équipementier sportif Lululemon Athletica a plongé (-18,58% à 167,80 dollars) en raison de prévisions ne convainquant pas les analystes. L'entreprise s'attend à un bénéfice net par action compris entre 12,77 et 12,97 dollars pour l'année complète, alors que les anticipations étaient de 14,15 dollars.

AFP/VNA/CVN