La Thaïlande attire d'importants investissements dans les centres de données

Le BOI thaïlandais a approuvé 28,6 milliards de bahts (≈ 870 millions de dollars) d’investissements dans les infrastructures numériques, le tourisme, et des mesures incitatives pour renforcer le contenu local dans la production de véhicules électriques, hybrides et équipements E&E.

Le Conseil des investissements (BOI) de Thaïlande a récemment approuvé des demandes d'investissement d'un montant total de 28,6 milliards de bahts (environ 870 millions de dollars américains) pour des projets dans les secteurs des infrastructures numériques et du tourisme ainsi que des mesures incitatives visant à accroître le contenu local dans la production de véhicules électriques (VE), de véhicules hybrides et d'équipements électriques et électroniques (E&E).

Le plus important projet approuvé est un plan d'investissement de 23,7 milliards de bahts de Stratus Technology Co., Ltd. visant à construire un centre de données de niveau 3 d'une puissance informatique d'environ 203 mégawatts (MW). Le projet sera situé dans la zone industrielle CPGC de la province de Rayong, au centre de la Thaïlande. Stratus Technology est une filiale de l'entreprise chinoise ZDATA Technologies.

La Thaïlande a attiré d'importants investissements dans les centres de données et les services numériques ces dernières années. Cette tendance s'est poursuivie au premier trimestre de cette année, avec une multiplication par cinq des applications numériques par rapport à la même période l'an dernier.

Le secrétaire général du BOI, Therdsteerasukdi, a déclaré que la demande croissante de services numériques signifie que les investissements dans les centres de données restent un point positif cette année.

Le BOI a approuvé des mesures incitatives visant à accroître l'utilisation de contenu local dans la production de véhicules électriques à batterie (BEV), de véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et d'équipements électriques. Ainsi, les entreprises éligibles bénéficieront de deux années supplémentaires de réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés (IS).

Pour bénéficier des incitations fiscales, les fabricants de véhicules électriques et de composants connexes doivent utiliser des composants produits localement, dont la valeur totale ne doit pas être inférieure à 40% de la valeur totale des matières premières pour les BEV et à 45% pour les PHEV.

Le nouveau dispositif d'incitations au contenu local contribuera également à soutenir les fabricants de composants existants dans la transformation du secteur et à les aider à s'intégrer à la chaîne d'approvisionnement plus large.

