Le Malawi s'engage à promouvoir les véhicules électriques

Le gouvernement du Malawi s'est engagé à promouvoir l'achat et l'utilisation de véhicules électriques pour aider à réduire les importations de carburant et économiser sur le marché des changes, a déclaré lundi 19 août le ministre de l'Énergie, Ibrahim Matola.