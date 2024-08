Un diamant de taille exceptionnelle trouvé au Botswana

>> Le diamant bleu Oppenheimer bat tous les records à Genève

>> Le plus gros diamant brut du monde vendu pour 53 millions de dollars

>> Un diamant hors norme, 3e plus gros au monde, trouvé au Botswana

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Cette pierre précieuse, détectée dans la mine de Karowe située dans le Nord-Est du Botswana, est "l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts", souligne la société Lucara dans un communiqué.

Et le plus gros diamant jamais trouvé au Botswana, souligne la présidence du pays d'Afrique australe dans un communiqué distinct. En termes de carats, il n'est pas loin du plus gros diamant connu au monde, le "Cullinan", de plus de 3.100 carats, mis au jour en Afrique du Sud en 1905.

"Nous sommes enchantés d'avoir récupéré cet extraordinaire diamant", a déclaré William Lamb, PDG de Lucara, cité dans le communiqué. Lucara ne précise pas la valeur de la découverte ni sa qualité mais une présentation à la presse est prévue jeudi après-midi 22 août à Gaborone.

Le diamant devrait être présenté au président Mokgweetsi Masisi à cette occasion. Le Botswana est l'un des plus grands producteurs mondiaux de diamants, qui constituent sa principale source de revenus.

Comme le souligne Lucara dans son communiqué, les revenus diamantaires apportent au Botswana "des avantages socio-économiques considérables", en finançant "des domaines essentiels tels que l'éducation et la santé" comme les infrastructures de ce pays de 2,6 millions d'habitants.

Avant la découverte annoncée jeudi, le plus gros diamant récupéré au Botswana était une pierre de 1.758 carats également extraite par Lucara en 2019 et baptisée Sewelo.

AFP/VNA/CVN