La Thaïlande limite l'utilisation des appareils numériques chez les jeunes étudiants

Photo : UN/CVN

Le 19 août, le ministre par intérim de l'Éducation, Permpoon Chidchob, a déclaré que de nombreux élèves apportaient des smartphones, des tablettes ou des appareils numériques similaires à l'école et passent beaucoup de temps à les utiliser. Des recherches ont montré que l'utilisation excessive de tels appareils inhibe la capacité des jeunes à rester concentrés pendant les cours et ralentit leur intelligence à long terme.

Le Bureau du Conseil de l'éducation a proposé une mesure visant à éloigner les jeunes étudiants des appareils de communication en proposant davantage d'activités en dehors des cours, telles que des cours de musique, des sports et des exercices. Afin d'améliorer la capacité d'attention des élèves, des cours de lecture et de conte seront organisés plus souvent à l'école. Les parents seront également invités à réserver du temps avec leurs enfants.

Plusieurs pays ont mis en place des mesures pour contrôler l’accès des élèves aux appareils pendant les heures de classe. Certains pays ont interdit aux élèves de moins de 16 ans de les utiliser dans les écoles.

VNA/CVN