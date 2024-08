Australie : projet de construction de la "plus grande" centrale solaire au monde

L'Australie a approuvé mercredi 21 août les plans d'une gigantesque ferme solaire dans le Nord du pays, un projet qu'elle a qualifié de "plus grande zone solaire du monde" .

La ministre de l'Environnement, Tanya Plibersek, a expliqué que la vaste ferme solaire produirait suffisamment d'énergie pour alimenter trois millions de foyers et comprendrait des panneaux, des batteries et, à terme, un câble reliant l'Australie à Singapour.

"Il s'agira de la plus grande zone solaire du monde, ce qui fera de l'Australie le leader mondial de l'énergie verte", a affirmé Mme Plibersek. Connu sous le nom de SunCable, ce projet, sur 12.000 ha, est situé dans le Territoire du Nord, baigné de soleil. Il est soutenu par le milliardaire de la technologie et militant écologiste Mike Cannon-Brookes.

Cette ferme solaire devrait fournir quatre gigawatts d'énergie par heure pour l'usage domestique. Deux autres gigawatts seront envoyés vers Singapour.

L'Australie est actuellement l'un des principaux exportateurs mondiaux de charbon et de gaz, mais elle est vivement affectée par les effets du changement climatique (chaleur intense, inondations et feux de brousse).

En 2022, les énergies renouvelables représentaient 32% de la production totale d'électricité en Australie, contre 47% pour le charbon, selon les dernières données du gouvernement.

