La Thaïlande relève ses prévisions d'exportation de riz pour 2024

La Thaïlande prévoit d'exporter 8,2 millions de tonnes de riz cette année, contre une prévision précédente de 7,5 millions, grâce à la demande des principaux marchés et à la baisse du THB, selon le ministère du Commerce du pays.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministère a révélé que les importateurs de riz souhaitent importer du riz pour la consommation et le conserver comme stock pour la sécurité alimentaire. Les Philippines et l'Indonésie importeront également du riz pour atténuer l'impact de l'inflation et de la sécheresse.

Ronnarong Phoolpipat, directeur général du département du commerce extérieur, a reconnu que la production de riz au cours du dernier trimestre de l'année devrait reprendre, car les effets du phénomène météorologique El Niño se sont atténués.

Les expéditions de riz du pays ont enregistré une hausse de 13,7% par rapport à l'année précédente pour atteindre 8,76 millions de tonnes en 2023, dépassant l'objectif de 8 millions de tonnes.

VNA/CVN