Shell : bénéfice semestriel en baisse, les marges souffrent, les volumes de GNL reculent

Le géant pétrolier et gazier britannique Shell a dévoilé jeudi 1er août un bénéfice en repli au premier semestre à cause de lourds amortissements et charges comptables mais aussi de marges sous pression pour le raffinage, la production et vente d'hydrocarbures.