La Thaïlande annonce la date de lancement du portefeuille numérique

Photo: bangkokpost/CVN

Le programme, destiné aux personnes de 16 ans et plus, sera prêt à être déployé une fois que toutes les mesures garantissant la sécurité seront finalisées, a-t-il déclaré dans un message sur la plateforme sociale X.

Il a ajouté que le comité national de politique du portefeuille numérique s'est réuni le 15 juillet pour finaliser les préparatifs de l'enregistrement des destinataires et des magasins participants. Les agences gouvernementales compétentes seront chargées de mener les opérations nécessaires au lancement du projet, notamment la définition des conditions pour les bénéficiaires et des mesures de prévention de la corruption.

Conformément aux exigences, les bénéficiaires du portefeuille numérique de 10.000 THB devraient avoir 16 ans au 30 septembre et ne pas avoir plus de 500.000 THB sur leur compte bancaire. Ils n’auraient pas non plus dû gagner plus de 840.000 THB en 2023, selon leur déclaration de revenus.

Le Premier ministre a déclaré que le portefeuille numérique est un grand projet gouvernemental visant à ajouter de l'argent dans les poches des particuliers, des petites entreprises et de l'économie. Cependant, la mise en œuvre du projet prend du temps en raison de la prudence juridique et technique et de la sécurité des utilisateurs.

Pendant ce temps, Irada Luangwilai, directeur adjoint de l'Agence de développement du gouvernement numérique (DGA), a déclaré que l'application Thang Raj (voie du gouvernement) était désormais prête à être enregistrée par les destinataires de portefeuilles numériques.

La DGA travaille sur l'application depuis trois ou quatre ans, et elle est téléchargeable sur les smartphones iOS via l'App Store et sur les smartphones Android via Google Play, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN