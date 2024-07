Thaïlande : les exportations devraient croître de 1 à 2% au deuxième semestre

Photo : Bangkok Post/CVN

Le président du TNSC, Chaichan Chareonsuk, a déclaré que le conseil maintenait ses prévisions de croissance des exportations à 1-2% cette année.

Cependant, il a souligné certains facteurs imprévisibles qui pourraient affecter les exportations thaïlandaises au second semestre de cette année, tels que les conflits géopolitiques en Europe et au Moyen-Orient, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les élections présidentielles américaines, la hausse des coûts de production, notamment l'augmentation des coûts de production, du salaire minimum, des prix de l'énergie et de l'électricité, des coûts de transport et des suppléments.

Il a également déclaré que les petits et moyens expéditeurs sont confrontés à un manque de liquidités pour les produits manufacturés destinés à l'exportation.

Le TNSC a recommandé au gouvernement de maintenir les prix de l'énergie et de l'électricité, le salaire minimum et les coûts logistiques à un niveau approprié.

Le gouvernement devrait soutenir et promouvoir les investissements dans les secteurs ayant un potentiel d'exportation, tels que les composants électroniques et les appareils électriques, a déclaré le président du TNSC.

Les groupes vulnérables et les petites et moyennes entreprises ont besoin d’avoir accès au crédit pour développer leurs exportations.

Le TNSC a déclaré que les exportateurs devraient gérer des contrats de fret annuels avec des transporteurs ou des transitaires pour bloquer les tarifs, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations et la gestion des coûts.

Le conseil a proposé de soutenir les activités de promotion du commerce extérieur pour améliorer la reconnaissance mondiale des produits thaïlandais, ainsi que de restructurer le secteur des exportations pour aider les entrepreneurs thaïlandais à s'adapter et à rester compétitifs à long terme.

VNA/CVN