La Thaïlande cherche à exporter ses produits phares vers le marché chinois

Dans le but de stimuler les exportations au second semestre de cette année, le Département de la promotion du commerce international (DITP) de Thaïlande se concentrerait sur la pénétration du marché chinois par le biais du "soft power" dans les domaines de l'alimentation, des fruits, de la mode, du cinéma et des foires, a déclaré le 15 juillet son directeur général Phusit Ratanakul Seriroengrit.

Photo : shutterstock.com/CVN

Huit des bureaux du DITP en Chine et à Hong Kong (Chine) ont été chargés d'organiser des activités de promotion de ces produits. Les festivals de promotion de la cuisine thaïlandaise se concentreront sur la sensibilisation aux aliments qui ont reçu la certification Thai SELECT.

Des activités auront lieu lors de festivals importants en Chine, comme le festival de la bière à Qingdao et le festival d'été de Shanghai, a indiqué Phusit, ajoutant que ces activités seront diffusées sur des plateformes comme Xiaohongshu, Weibo et Dianping.

Des activités similaires seront organisées dans les centres commerciaux et les supermarchés de six villes secondaires, à savoir Dongguan, Wuhan, Liuzhou, Xiamen, Xi'an et Ningxia.

Les activités visant à promouvoir les fruits thaïlandais, avaient démarré à Kunming, Chongqing, Jiangxi et Guangzhou en mai, générant une valeur commerciale de 40 millions de bahts (1,1 millions d'USD). Ces activités étaient axées sur l'introduction du goût, de la qualité, des normes de sécurité et de la variété des fruits thaïlandais, a noté Phusit.

Il a déclaré que le DITP collaborerait avec le supermarché Hema pour organiser un festival visant à promouvoir le durian, le mangoustan, la noix de coco, le pomelo et le longane, ainsi qu'avec 11 restaurants thaïlandais à Shanghai pour proposer des plats spéciaux à base de fruits thaïlandais.

Photo : AFP/VNA/CVN

De plus, le DITP prévoyait de promouvoir les articles et accessoires de mode en Chine et à Hong Kong à travers une soirée de gala à Shanghai en août et un pavillon thaïlandais et un défilé de mode thaïlandais à Hong Kong du 4 au 7 septembre.

Dans le domaine du cinéma, le film thaïlandais "Lahn Mah" ou "How To Make Millions Before Grandma Dies" avait reçu un bon accueil à Hong Kong. Le bureau du DIPT à Shanghai a l'intention de promouvoir Lahn Mah avant sa sortie en Chine en septembre prochaine, a ajouté Phusit Ratanakul Seriroengrit.

Le DIPT a également sélectionné des entrepreneurs thaïlandais pour participer à plusieurs salons en Chine, tels que Thai Brands Kunming 2024 du 23 au 28 juillet, China - ASEAN Expo 2024 du 24 au 28 septembre et China International Import Expo du 5 au 10 novembre.

Le département collaborera avec des centres commerciaux et des magasins de proximité en Chine et à Hong Kong pour organiser des foires promouvant les produits thaïlandais.

VNA/CVN