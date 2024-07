Une banque thaïlandaise lance un service de paiement transfrontalier au Laos

La banque thaïlandaise Krungsri (Bank of Ayudhya PCL) a lancé le 5 juillet un service de paiement QR transfrontalier entre la Thaïlande et le Laos, devenant ainsi la première banque commerciale thaïlandaise à lancer ce service.

Avec ce service, les touristes thaïlandais peuvent utiliser l'application KMA krungsri pour le paiement chez des commerçants du Laos. De leur côté, les commerçants utilisant Krungsri Biz Mung-Mee ou Krungsri Mung-Mee Shop peuvent recevoir les paiements des touristes lao instantanément, facilement et en toute sécurité.

Cette initiative fait partie du plan d'affaires actuel à moyen terme (2024-2026) de Krungsri visant à renforcer son réseau complet dans toute l'ASEAN.

Ninlawan Jeeraboon, responsable du groupe de transactions bancaires de Krungsri, a affirmé que cette expansion au Laos est particulièrement bénéfique aux voyageurs entre les deux pays.

Actuellement, le paiement par code QR est très populaire dans l'ASEAN, tant pour le tourisme que pour les affaires. Cela rend les transactions transfrontalières au sein de l'ASEAN plus pratiques, rapides et sécurisées.

Krungsri continue d'étendre ses services pour couvrir l'ensemble de la région ASEAN et l'Asie-Pacifique, dans le but de devenir la principale institution financière régionale qui relie tous les besoins des clients, a conclu Mme Ninlawan.

