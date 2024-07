L'Indonésie envisage de réformer sa politique de subvention des carburants

>> L'Indonésie dépense 336 millions d'USD pour un nouveau projet d'investissement

>> L'Indonésie inaugure sa première usine de batteries pour véhicules



>> L'Indonésie approuve les tests de taxis volants dans la nouvelle capitale Nusantara

Photo : AFP/VNA/CVN

En plus de stimuler la production et la consommation de la population, certains pensent que les subventions aux carburants augmenteront le pouvoir d'achat, entraînant une augmentation de la consommation d'essence et de pétrole et auront un impact négatif sur l'environnement.

En fait, avec la politique actuelle de subvention du prix des carburants, le gouvernement indonésien devra augmenter son budget cette année pour cette dépense. Cependant, la population continue de bénéficier de cette politique et espère que le gouvernement continuera à maintenir sa politique de subvention des prix des carburants.

Selon un rapport du ministère indonésien des Finances, la consommation de diesel et de pertalite continue d'augmenter, ce qui entraîne un fardeau de subventions sur le budget dont profitent principalement les ménages aisés.

D'autre part, la pollution atmosphérique provenant des émissions des véhicules occupe actuellement la première place avec un taux d'environ 32 à 57%. Il est donc nécessaire de mettre en place des politiques permettant de contrôler la consommation de carburant.

Cependant, la conversion des subventions et des compensations énergétiques doit être effectuée sur la base de la prise en compte des conditions économiques et du pouvoir d'achat des citoyens ainsi que d'une feuille de route.

Selon le ministère des Finances, l’Indonésie a dépensé à ce jour 155.700 milliards de roupies (environ 9,57 milliards d'USD) en subventions énergétiques.

Le gouvernement indonésien étudie également les défis, les opportunités et les impacts de l'ajustement des politiques pour répondre aux exigences du développement économique et aux besoins de la population. Les contributions de nombreuses parties sont également consultées pour garantir que la politique apportera le maximum d'avantages à la société et à l'environnement.

VNA/CVN