Wimbledon

La Tchèque Linda Noskova rejoint sa compatriote Karolina Muchova en finale

Finale 100% tchèque à Wimbledon : la 12 e mondiale Linda Noskova disputera le titre à sa compatriote Karolina Muchova (9 e ) sur le gazon londonien, après sa victoire 6-4, 6-4 jeudi 9 juillet contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk (13 e ).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Elle jouera samedi à 21 ans sa première finale en Grand Chelem, tandis que son aînée (29 ans), tombeuse plus tôt dans l'après-midi de l'Américaine Coco Gauff (7e), aura une deuxième chance de remporter un tournoi majeur après sa défaite en finale de l'édition 2023 de Roland-Garros.

Le duel entre Noskova et Muchova sera la première finale de Grand Chelem depuis neuf ans entre deux joueuses d'un même pays. En 2017, l'Américaine Sloane Stephens avait battu sa compatriote Madison Keys en finale de l'US Open.

La gagnante de la finale sera la troisième Tchèque en quatre ans à remporter Wimbledon, après les victoires de Marketa Vondrousova en 2023 et de Barbora Krejcikova un an plus tard.

Les deux joueuses viennent de remporter leur premier titre sur gazon, à Berlin pour Noskova et à Bad Hombourg (Allemagne) pour Muchova.

Un mois après avoir perdu à Roland-Garros la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière, Marta Kostyuk a encaissé jeudi 9 juillet une deuxième défaite d'affilée dans le dernier carré d'un tournoi majeur.

AFP/VNA/CVN