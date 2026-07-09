Mondial-2026 : France - Maroc 2022, du catalyseur Hernandez au sauveur Kolo Muani

Après avoir marché dans les pas de leurs aînés de 1998 en s'extirpant du piège paraguayen, les Bleus peuvent désormais s'inspirer d'un souvenir bien plus frais pour se défaire du Maroc et accéder aux demi-finales du Mondial-2026.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le 14 décembre 2022 à Al-Khor, ville côtière du nord de l'émirat, les Lions de l'Atlas se présentent face aux champions du monde en titre en demi-finales du Mondial-2022 avec l'avantage de n'avoir rien à perdre ou presque, après avoir déjà créé l'exploit contre l'Espagne (0-0, 3-0 aux t.a.b), puis face au Portugal (1-0).

Premier pays africain à atteindre ce stade la compétition, le Maroc d'Achraf Hakimi oppose une farouche résistance à l'équipe de France, pourtant grandissime favorite pour rejoindre l'Argentine en finale.

Mais les Bleus prennent rapidement l'avantage dès la 5e minute. Lancé dans la profondeur par Raphaël Varane, Antoine Griezmann sert Kylian Mbappé au point de penalty. Contré à trois reprises, le N.10 des Bleus voit sa dernière tentative atterrir devant Théo Hernandez, esseulé au deuxième poteau, qui trompe Yassine Bounou d'un geste acrobatique.

Le latéral de 26 ans inscrit ainsi le but le plus rapide dans une demi-finale de Coupe du monde depuis 1958 et poursuit la curieuse tradition des défenseurs français buteurs à ce stade de la compétition (après le doublé de Lilian Thuram en 1998 et le but de Samuel Umtiti en 2018).

Photo : AFP/VNA/CVN

Forcés de faire le jeu, les Marocains monopolisent le ballon (61% de possession) et lancent le siège du but d'Hugo Lloris pour revenir au score. Une configuration peu confortable pour les Bleus, qui font le dos rond pour résister tant bien que mal aux assauts des Lions de l'Atlas.

Les champions du monde s'en remettent finalement à un joker inattendu : Randal Kolo Muani, convoqué en dernière minute avant le Mondial-2022 pour pallier le forfait de Christopher Nkunku.

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Entré en jeu depuis 44 secondes, l'attaquant de 24 ans surgit en renard à la 79e minute pour conclure le numéro de soliste de Mbappé dans la surface et enterrer, sur son tout premier ballon du match, les derniers espoirs marocains.

LA FICHE TECHNIQUE

Le 14 décembre 2022 à Al-Khor (Stade al-Bayt): la France bat le Maroc 2 à 0 (1-0 à la mi-temps)

La France qualifiée pour la finale

Spectateurs : 68.294

Arbitre : Cesar Ramos (MEX)

Possession de balle :

France : 39%

Maroc : 61%

Buts : T. Hernandez (5e), Kolo Muani (79e)

Avertissement : Boufal (MAR) (27e)

Les équipes :

France : Lloris (cap.) - Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez - O. Dembélé (Kolo Muani, 79e), Tchouaméni, Griezmann, Fofana, Mbappé - Giroud (Thuram, 65e)

Entraîneur : Didier Deschamps

Maroc : Bounou - Saiss (cap.) (Amallah, 21e, Ezzalzouli, 78e), Yamiq, Dari - Hakimi, Ounahi, S. Amrabat, Mazraoui (Attiyallah, 46e) - Ziyech, En-Nesyri (Hamdallah, 66e), Boufal (Aboukhlal, 67e)

Entraîneur : Walid Regragui

AFP/VNA/CVN