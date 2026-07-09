Mondial-2026 : l'attaque des Bleus, le réveil espéré de la force

L'équipe de France, opposée au Maroc jeudi 9 juillet à Foxborough, aura besoin de retrouver son attaque flamboyante pour se hisser en demi-finales du Mondial-2026 après avoir buté contre le mur paraguayen.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La magie n'a plus opéré. Alors qu'ils avaient enchanté le monde depuis le début de la compétition, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, sans solution, ont été incapables de contourner la défense agressive du Paraguay en 8e de finale (1-0).

Le salut français est bien venu d'un joueur offensif lorsque Désiré Doué, sorti du banc, a provoqué un penalty par ses dribbles dans un petit espace, transformé par Mbappé (1-0, 70e). Mais jusqu'à cette délivrance du capitaine, malgré une domination et une possession sans partage, ses trois compères ne s'étaient jamais montrés dangereux.

Un coup de moins bien passager après avoir inscrit au minimum trois buts par match lors des sorties précédentes ? Didier Deschamps veut le croire.

"On ne peut qu'aller plus loin. On a une très bonne efficacité mais ça pourrait encore être mieux. Ce rapport occasion-efficacité, c'est aussi lié aux adversaires en face. Plus l'efficacité est élevée, mieux c'est", a déclaré le sélectionneur mercredi en conférence de presse.

Autrement dit, c'est le contexte très particulier de la rencontre face au Paraguay, une équipe très inférieure à la France mais misant tout sur un jeu restrictif, qui n'a pas permis aux attaquants d'exprimer leur talent.

Contre le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar en 2022, champion d'Afrique sur tapis vert en 2025 et 6e nation au classement Fifa, le scenario devrait être plus favorable aux magiciens bleus.

Deschamps, pourtant capable de fermer le jeu en cours de compétition lorsque l'adversité l'exige, ne l'envisage pas aux États-Unis, persuadé que son principal atout réside justement dans son armada offensive que tous les techniciens du monde lui envient.

Meilleure attaque avec l'Argentine

C'est ainsi que lundi 6 juillet, Guy Stéphan a coupé court aux spéculations concernant l'adoption d'un système plus restrictif en 4-3-3 pour contrer des formations plus armées que celles rencontrées jusque-là. Deschamps et son staff sont bien décidés à ne pas abandonner le 4-2-3-1 résolument porté vers l'avant qu'il utilise depuis plus d'un an pour profiter de l'émergence de la pépite Michael Olise.

"Ce n'est pas prévu", a balayé l'adjoint de Deschamps.

Stéphan est persuadé que le Maroc, tout en se montrant autrement plus dangereux que le Paraguay, s'exposera forcément un peu plus, offrant des failles dans lesquelles les attaquants français ne manqueront pas de s'engouffrer.

"Le Maroc n'est pas là par hasard, a assuré Didier Deschamps. Ce sera une opposition entre deux équipes qui aiment avoir le ballon, attaquer et marquer des buts".

Des buts, la France en a marqué 14 jusqu'à présent en cinq matches. Avec l'Argentine, championne du monde en titre, elle possède la meilleure attaque du tournoi.

Toutes ses réalisations l'ont été par des joueurs offensifs, dont la moitié par le seul Kylian Mbappé (7 buts) et souvent amenées par Michael Olise, en tête du classement des meilleurs passeurs de la compétition (5).

Le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, bloqué à quatre buts depuis son triplé au premier tour contre la Norvège (4-1), sera lui aussi scruté face aux Marocains. S'il a laissé le beau rôle à Mbappé et Olise, la France aura bien besoin de ses fulgurances si elle veut aller au bout et ramener un troisième titre mondial à la maison.

Eteint comme ses coéquipiers contre le Paraguay, il a intérêt à se réveiller dès jeudi 8 juillet pour ne pas voir l'aventure des Bleus et de leur attaque de feu se terminer telle une symphonie inachevée.

AFP/VNA/CVN