La Tanzanie espère accueillir huit millions de touristes d'ici 2030, a déclaré la ministre des Ressources naturelles et du tourisme Pindi Chana lors du lancement de la Journée du Ngorongoro dans le cadre de la 49 e Foire commerciale internationale de Dar es Salaam.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Mme Chana a indiqué que le pays avait reçu cinq millions de visiteurs au cours de la saison 2024/2025 et que, pour atteindre ce nouvel objectif, le gouvernement va améliorer la qualité des services et intensifier la promotion des attractions de la Tanzanie, tant au niveau national qu'international.

Elle a attribué la croissance récente du tourisme à des campagnes stratégiques telles que le documentaire Royal Tour et l'initiative Amazing Tanzania, qui ont mis en lumière les merveilles naturelles et le patrimoine culturel de la nation.

Faisant écho à l'accent mis sur le tourisme de conservation, Latifa Khamis, directrice générale de l'Autorité de développement du commerce tanzanien, a déclaré que la zone de conservation du Ngorongoro est une destination exceptionnelle, où l'harmonie entre la faune et les communautés humaines continue de susciter l'intérêt du monde entier.

Xinhua/VNA/CVN