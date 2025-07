Le premier sac Birkin mis aux enchères à Paris

>> Les sacs à main de luxe, nouvelle passion qui s'arrache aux enchères

>> Faux sacs Birkin : jugement le 24 septembre pour d'ex-salariés d'Hermès

>> Hermès poursuivi par des clients américains incapables d'acheter ses sacs Birkin

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce grand fourre-tout en cuir noir, à l'origine de ce qui deviendra l'un des sacs les plus célèbres et les plus chers au monde, est "la pièce maîtresse" de la vente intitulée "Fashion Icons".

Pour cette vente, Sotheby's n'a communiqué aucune estimation. "Le Birkin original a le potentiel de redéfinir les records", affirme toutefois Morgane Halimi, responsable mondiale des sacs à main et de la mode de la maison d'enchères.

À ce jour, le sac le plus cher jamais vendu aux enchères est un Kelly Hermès en crocodile, serti de diamants et rehaussé d'or blanc, ajdugé à plus de 513.000 dollars (438.000 euros), indique Sotheby's.

Ce "prototype historique réalisé à la main", gravé des initiales J.B., se distingue par plusieurs particularités qui en font une pièce unique, notamment par sa taille, ses anneaux métalliques fermés, sa bandoulière non-détachable ou encore la présence d'un coupe-ongles intégré. Des traces d’autocollants sont aussi visibles sur le cuir patiné.

Icône de mode, Jane Birkin privilégiait avant tout la praticité. Lors d'un vol Paris-Londres, la chanteuse et actrice anglaise, disparue en 2023, se plaint à son voisin de ne pas trouver un sac adapté à ses besoins de jeune maman.

Ce dernier n'est autre que Jean-Louis Dumas, gérant d'Hermès de l'époque. Un fourre-tout avec un espace dédié aux biberons voit ainsi le jour en 1984 et porte le nom Birkin.

Quarante ans plus tard, ce sac à main en cuir est devenu le produit emblématique du sellier-maroquinier. Produit en très petite quantité, il cultive une image d'exclusivité, avec un prix pouvant varier grandement, de quelques milliers d'euros pour les modèles les plus simples, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus luxueux.

AFP/VNA/CVN