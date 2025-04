En Guadeloupe, la montée en gamme du tourisme freinée par les réalités du terrain

Entre villas de luxe et hôtels-spa quatre étoiles, la Guadeloupe rêve d'un tourisme haut de gamme. Mais cette ambition se heurte à des faiblesses persistantes : infrastructures vieillissantes, coupures d'eau et d'électricité récurrentes, manque de formation et d'équipements, le tout sur fond de tensions sociales.