La Thaïlande réduit la durée de séjour sans visa à 30 jours

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministre du Tourisme et des Sports, Sorawong Thienthong, a déclaré que la question avait été largement débattue par toutes les parties prenantes ces dernières semaines, et qu'elles avaient toutes convenu de principe de réduire la durée de séjour de 60 à 30 jours pour les citoyens des pays bénéficiant d'une exemption de visa dans le cadre de ce programme.

Cependant, des détails supplémentaires seront discutés avant l'annonce officielle de l'ajustement de la réglementation.

Depuis juillet 2024, le gouvernement thaïlandais autorise les détenteurs de passeports de 93 pays à entrer en Thaïlande à des fins touristiques pour une période n'excédant pas 60 jours. Cette mesure avait auparavant été accordée aux citoyens de 57 pays.

Cependant, les opérateurs touristiques ont exprimé leur inquiétude quant à cette prolongation, les touristes long-courriers ne séjournant généralement que 14 à 21 jours en moyenne, tandis que les voyageurs court-courriers y séjournaient moins de deux semaines, soit environ sept jours en moyenne.

L'Association des agents de voyages thaïlandais a précédemment fait part de cette préoccupation au ministère, en raison de l'augmentation du nombre d'étrangers travaillant ou exerçant des activités commerciales illégales dans le pays. L'Association des hôtels thaïlandais estime quant à elle que cela explique en partie l'augmentation du nombre d'appartements loués illégalement aux clients au quotidien.

La secrétaire permanente du ministère, Natthriya Thaweevong, a déclaré que le ministère avait demandé au Département du Tourisme d'appliquer plus rigoureusement la loi sur les entreprises touristiques et les guides touristiques.

Le centre opérationnel conjoint spécial, géré par six agences, dont le Département du Tourisme et la Police touristique, a régulièrement enquêté sur les activités illicites à Phuket et dans cinq autres zones touristiques populaires, à savoir Chiang Mai, Pattaya, Hua Hin, Koh Samui et Bangkok, a-t-elle précisé.

Natthriya Thaweevong a déclaré que le département avait révoqué les licences de 40 entreprises en 2024, car elles avaient été reconnues coupables d'avoir secrètement modifié les administrateurs autorisés et la proportion d'administrateurs et d'actionnaires.

VNA/CVN