"Hippo Birthday" : Moo Deng fête son premier anniversaire en Thaïlande

Photo : AFP/VNA/CVN

Le zoo de Khao Kheow a programmé une série d'événements à la gloire de son animal star, comprenant une parade, une table ronde d'influenceurs, une vente aux enchères et, évidemment, un gâteau.

Un dirigeant d'une marque thaïlandaise de produits cosmétiques a dépensé 100.000 bahts (2.600 euros) pour sponsoriser ce que le mammifère femelle, célèbre pour ses gloutonneries, devrait avaler en deux temps trois mouvements.

Jeudi 10 juillet étant férié en Thaïlande, à l'occasion d'une fête bouddhique, une foule est attendue devant son enclos, à mi-chemin entre la capitale Bangkok et la station balnéaire de Pattaya.

Photo : AFP/VNA/CVN

Moo Deng a conquis internet avec ses facéties de diva et ses grimaces mignonnes. Des millions de personnes ont visionné les caprices du bébé hippopotame pygmée, en train de mordre des gardiens, de prendre un bain, ou de se reposer auprès de sa mère.

Le zoo qui l'abrite a indiqué en septembre avoir quadruplé en un an le nombre de billets vendus. La fièvre Moo Deng ("porc bondissant" en thaï) s'est aussi déclinée dans une vaste gamme de produits dérivés.

Elle s'est aussi prêtée au jeu des prédictions, un classique des animaux connus sur Internet, avec un certain flair : elle a pronostiqué la victoire de Donald Trump aux élections américaines de novembre.

Une popularité qui s'estompe

Aujourd'hui, la Thaïlande continue de chérir sa mascotte la plus célèbre, et l'ambassade des États-Unis lui a offert une peluche à son effigie à l'occasion de la fête nationale américaine, le 4 juillet dernier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais à un an, Moo Deng n'est plus le bébé joufflu qui faisait fondre le coeur des internautes. Fin juin, elle pesait 93 kilos, soit le triple qu'il y a huit mois, selon le zoo.

La société de veille numérique Meltwater s'est interrogée en novembre si la tendance était "terminée".

Fin septembre, son nom a été mentionné en ligne plus de 200.000 fois en une journée, sous l'effet d'un sketch de la célèbre émission américaine Saturday Night Live, dans lequel un acteur s'est déguisé en Moo Deng. Plus d'un mois plus tard, le chiffre est tombé à 34.000, selon leur étude.

"Moo Deng est devenue virale très rapidement après sa naissance, et peut-être qu'elle ne l'est plus autant", estime Joshua Paul Dale, professeur spécialiste du "kawaii" ("mignon" en japonais) à l'université Chuo au Japon.

"Une partie de notre appréciation de ce qui est mignon est liée au fait qu'on sait que cela ne va pas durer longtemps", développe-t-il. "Si quelque chose est super mignon, il faut en profiter maintenant, parce que ça ne va pas durer éternellement."

Photo : AFP/VNA/CVN

La célébrité de Moo Deng a aussi permis d'alerter l'opinion du sort de son espèce, menacée d'extinction. L'hippopotame pygmée vit dans les forêts et les marécages d'Afrique de l'Ouest, et préfère le milieu terrestre plutôt que l'aquatique, contrairement à son cousin l'hippopotame commun, plus imposant.

Il en resterait entre 2.000 et 2.500 à l'état sauvage, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

AFP/VNA/CVN