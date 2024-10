Un bombardement israélien fait 19 morts dans une école du centre de Gaza

Au moins 19 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dimanche 13 octobre dans un bombardement israélien sur une école abritant des personnes déplacées dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, selon des sources palestiniennes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Des sources locales et des témoins oculaires ont rapporté que l'artillerie israélienne avait tiré sur l'école Al-Mufti, qui abrite des dizaines de familles déplacées dans le camp de Nuseirat, dans le Nord de Gaza.

Les ambulances et les unités de la défense civile sont rapidement arrivées sur place, et les secouristes qui s'efforçaient d'évacuer les blessés ont dû travailler à la lueur des lampes de poche et des téléphones portables en raison de l'obscurité causée par une panne de courant.

Les ambulanciers ont indiqué que l'équipe de secours avait récupéré 19 corps et environ 80 blessés, dont des enfants et des femmes, et les avait transportés vers des hôpitaux du centre de Gaza.

